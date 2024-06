Construction des EPR2 à Penly : un décret autorise les travaux préparatoires

Les travaux préparatoires nécessaires à la construction de deux nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR2 sur le site de la centrale de Penly, sur la commune de Petit-Caux (Seine-Maritime), vont pouvoir débuter. Un décret, cosigné par le Premier ministre et les ministres chargés de la Transition écologique et de l'Agriculture, accorde l'autorisation environnementale portant sur leur réalisation. Le texte n'avait pas fait l'objet de consultation publique préalable. Le projet a, en revanche, fait l'objet d'une enquête publique qui s'est tenue du 1er février au 6 mars 2024 et qui a donné lieu à un avis favorable (1) de la commission d'enquête.

Le décret autorise EDF à mettre en œuvre immédiatement, « aux frais et aux risques de l'exploitant », les travaux qui peuvent être exécutés sans attendre la délivrance du décret d'autorisation de création (DAC) des réacteurs, qui sera, quant à lui, pris au titre de la législation des installations nucléaires de base (INB). Cette possibilité est prévue par l'article 11 de la loi du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures en matière nucléaire et son décret d'application du 26 décembre 2023, qui précise les travaux concernés, soit ceux qui ne sont pas liés à l'activité nucléaire.

L'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation au titre de la police de l'eau (Iota), de récépissé de déclaration et d'enregistrement au titre de la police des installations classées (ICPE), de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats, d'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences sur un site Natura 2000 et d'autorisation de défrichement.

Les travaux autorisés sont nombreux : débroussaillage, déboisement, création des installations de chantier, démolition de structures et fondations existantes, excavations, terrassement et construction des premiers ouvrages souterrains, création d'un système de traitement des eaux usées, etc. « Les travaux nécessiteront le déroctage de la falaise (5 millions de mètres cubes) et la création d'une emprise de 20 ha sur le fond marin », rappelait également l'Autorité environnementale dans l'avis (2) qu'elle a rendu sur le projet le 9 novembre 2023.

Un avis par lequel l'autorité indépendante a pointé plusieurs insuffisances dans le projet : non-prise en compte de la remise en état du site dans l'hypothèse où le projet n'aboutirait pas ; absence de mesures de réduction et de compensation de l'artificialisation du milieu marin permettant la compatibilité avec le document stratégique de façade ; insuffisances de l'étude des incidences du projet sur les sites Natura 2000 ; non-application de la démarche éviter-réduire-compenser (ERC) aux rejets prévus ; absence de réponse aux recommandations préalables sur les rejets organochlorés. « Le dossier ne fait apparaître que peu d'améliorations des performances environnementales des unités EPR2 par rapport aux unités REP existantes, alors que plus de quarante ans sépareront leurs dates respectives de mise en service », cinglait également l'Autorité environnementale.