Experte en communication, Emmanuelle Pabolleta succède à Eugénia Pommaret, qui a assuré cette fonction pendant huit ans. Elle entend poursuivre un dialogue constructif avec l'ensemble des parties prenantes.

De formation supérieure en communication des entreprises et des institutions à l'université Sorbonne-Nouvelle, Emmanuelle Pabolleta a débuté sa carrière en agences de conseil en communication. En 2007, elle rejoint la Caisse centrale de Mutualité sociale agricole (MSA) comme directrice de la communication et de l'information. Experte en management stratégique et en relations institutionnelles, elle a animé le réseau communication de la MSA en développant, entre autres, des programmes de formation et d'accompagnement.

Depuis septembre 2019, elle était directrice des affaires publiques et de la communication de l'Union des industries de la protection des plantes (UIPP), qui regroupe les entreprises commercialisant en France phytosanitaires et pesticides.

À compter du 5 janvier 2022, Emmanuelle Pabolleta assure la fonction de directrice générale. À ce titre, elle accompagne les élus dans l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie et de la politique de l'association professionnelle. Elle conduira les initiatives permettant de poursuivre un dialogue avec l'ensemble des parties prenantes et supervisera l'animation de l'association.