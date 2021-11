EnR dans les transports : les députés votent deux mesures en faveur de l'hydrogène et du bioéthanol

L'article 29 du projet de loi de finances pour 2022 (PLF 2022), présenté le 22 septembre en Conseil des ministres, renforce les incitations fiscales à l'utilisation d'énergies renouvelables (EnR) dans les transports à compter du 1er janvier 2023. À cet effet, il fait évoluer les paramètres de la taxe incitative relative à l'incorporation d'énergies renouvelables dans les transports (Tiruert).

Les députés ont adopté ce vendredi 12 novembre un amendement du gouvernement au projet de loi, qui modifie cet article « en cohérence avec les ambitions du plan "France 2030" en faveur du développement du recours à l'hydrogène pour la production d'énergie ». Il étend le bénéfice de la prise en compte de l'hydrogène dans le dispositif de la Tiruert à « l'ensemble de l'hydrogène d'origine renouvelable alors qu'il est aujourd'hui limité au seul processus technologique d'hydrolyse ». Il l'étend également à « l'hydrogène utilisé pour le raffinage de la biomasse, en vue notamment de la production de biocarburants, alors qu'il est aujourd'hui limité au raffinage des produits pétroliers », explique l'exposé de l'amendement.

L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté six amendements identiques en faveur du bioéthanol. Ces amendements, dont deux d'entre eux précisent qu'ils ont été suggérés par le Syndicat national des producteurs d'alcools agricoles et par la société Téréos, augmentent de 9,5 à 9,7 % le niveau d'incorporation d'agrocarburants à atteindre dans l'essence pour éviter l'imposition à la Tiruert. « Le bioéthanol est une solution durable et efficace, avec 75 % de réduction de gaz à effet de serre en moyenne pour les productions européennes. Il est produit à partir de matières premières locales qui ne sont pas impliquées dans la déforestation. La France dispose d'une ressource abondante car elle est le premier producteur européen de bioéthanol, de sucre et d'amidon », explique l'exposé des motifs des amendements. Les augmentations des taux d'incorporation « accompagnent la dynamique de croissance du SP95-E10 et du superéthanol-E85 », ont également fait valoir les auteurs des amendements, qui appartiennent à différents groupes politiques (LReM, LR, Agir ensemble, MoDem, Soc., Libertés et territoires).