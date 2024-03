Energy manager : trouver des moyens d'agir sur les dépenses inutiles

Avec le coût de l'énergie à la hausse et les nouvelles réglementations (RE 2020, décret Bacs) relatives à la bonne marche de la transition énergétique dans le secteur tertiaire, le marché de l'emploi voit réapparaître des profils spécialisés dans l'optimisation des dépenses énergétiques du bâtiment. De la mise en conformité avec le décret Tertiaire à l'élaboration de plans d'action de performance énergétique, en passant par le pilotage des usages grâce à la gestion technique du bâtiment (GTB) et le positionnement de capteurs adéquats, les missions de l'energy manager font appel, selon les postes, à des profils d'ingénieur thermicien, d'expert de la donnée ou de spécialiste des marchés de l'énergie. Petit panorama non exhaustif.

“ Il faut être capable d'expliquer des concepts techniques de manière claire et convaincante, mais aussi de mobiliser les équipes autour d'objectifs énergétiques communs ” Bastien Nowak, energy manager Après un DUT Génie thermique et énergie, une licence et un master spécialisé en énergétique, Bastien Nowak a réalisé son stage de fin d'études dans une structure spécialisée dans l'optimisation énergétique des bâtiments à usage tertiaire. Cela fait maintenant dix ans qu'il y occupe un poste d'energy manager. « Nous travaillons majoritairement sur des bâtiments utilisés par des commerces de détail sans moyens frigorifiques, indique-t-il. Ces bâtiments sont traditionnellement de taille moyenne et leur GTB est souvent inexistante ou, à défaut, peu utilisée (à l'inverse par exemple des immeubles de bureaux). » Une mission typique commence donc par l'installation sur site d'une GTB, effectuée selon les directives de Bastien Nowak et ses équipes, et la mise en place de capteurs de température, d'humidité et de CO 2 sur chaque zone.

Sur la surface de vente sont installés en moyenne trois capteurs. Dans la zone de réserve et dans les locaux sociaux (salle de pause, vestiaires, etc.), éventuellement une sonde. « Le travail d'un energy manager dans une surface de vente revient à essayer de réguler la température d'un appartement dont la porte d'entrée serait continuellement ouverte », résume Bastien Nowak. Trouver le bon emplacement pour les sondes fait aussi partie des compétences de l'energy manager. « Les sondes de chauffage ventilation climatisation (CVC) sont souvent placées trop prêt des équipements qui les utilisent pour avoir un système de référence. Nous recevons leurs informations via la GTB, mais nous ne les prenons pas en compte dans la régulation effectuée. La hauteur de nos sondes et leur positionnement permettent d'éviter le biais que peut occasionner par exemple un appel d'air. Leur multiplication permet de croiser les valeurs, et d'obtenir des moyennes avec lesquelles il est possible de travailler pour faire des analyses prédictives. »