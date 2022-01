Estelle Brachlianoff, directrice générale adjointe chargée des opérations, succèdera, à compter du 1er juillet 2022, à Antoine Frérot à la direction générale de Veolia.

Estelle Brachlianoff sera la prochaine directrice générale de Veolia à compter du 1er juillet 2022. « Antoine Frérot avait exprimé son souhait de mettre un terme à ses fonctions de directeur général, qu'il exerce depuis 2009, à l'expiration de son mandat actuel, explique le groupe dans un communiqué. Les administrateurs ont exprimé à Antoine Frérot leur souhait unanime qu'il conserve la présidence du conseil d'administration. (…) À cette fin, ils proposeront aux actionnaires le renouvellement de son mandat d'administrateur lors de l'assemblée générale du 15 juin 2022. »

À la suite du rachat de Suez, le conseil d'administration de Veolia a décidé, le 10 janvier 2022, de dissocier les fonctions de président du conseil d'administration de celles de directeur général.

Ancienne élève de l'École polytechnique et de l'École nationale des ponts et chaussées, Estelle Brachlianoff a commencé sa carrière dans les infrastructures de transport, avant de rejoindre Veolia en 2005. Elle évolue au sein du groupe successivement à la direction des activités nettoyage industriel et facility, puis celle des activités déchets en Île-de-France, avant de partir pour le Royaume-Uni en 2012. Senior Executive Vice President Royaume-Uni et Irlande et membre du comité exécutif de Veolia entre 2012 et 2018, elle a également été membre du comité du président de la Confédération de l'industrie britannique (CBI) et présidente de la chambre de commerce française de Grande-Bretagne. En juillet 2018, Estelle Brachlianoff est nommée directrice générale adjointe, chargée des opérations, membre du comité exécutif du groupe.

« J'aurai à cœur de poursuivre, avec l'ensemble des 230 000 salariés que notre groupe comprendra demain, les efforts entrepris depuis des années pour positionner Veolia comme l'entreprise de référence avec laquelle les territoires et les industries souhaitent mener leur transformation écologique, mais aussi l'entreprise dans laquelle les jeunes générations, passionnées par l'environnement, ont envie de travailler, a-t-elle indiqué. Pour cela, je souhaite que Veolia accélère encore la diversification de ses talents et continue à innover fortement pour la planète. »