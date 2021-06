L'Europe veut élargir les aides d'État à plus de domaines

Pour répondre aux objectifs du pacte vert, la Commission européenne veut modifier ses lignes directrices concernant les aides d'État à l'énergie et à l'environnement. Dans cette optique, elle lance une consultation publique ciblée, ouverte jusqu'au 2 août. Tous les citoyens européens sont par conséquent invités à déposer leurs observations sur la plateforme publique. Cependant les avis des représentants des états membres, des acteurs économiques et légaux ainsi que des ONG environnementales et des associations de consommateurs sont particulièrement recherchés.

Très satisfaite par les résultats des lignes directrices actuelles, la Commission souhaite élargir leur champ d'application à de nouveaux domaines, comme la mobilité propre, l'efficacité énergétique des bâtiments, l'économie circulaire, la biodiversité et toutes les technologies susceptibles de mettre en œuvre le pacte vert. Elle souhaite également assouplir les règles d'accès à ces aides d'État tout en instaurant des garanties pour qu'elles soient utilisées à bon escient. En fin de parcours, les modifications retenues seront soumises aux États membres.

« L'aide publique jouera un rôle pour garantir une transition écologique rapide », justifie Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, dans un communiqué.