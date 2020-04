Suite à une assemblée générale tenue début avril, Arnaud Schwartz a été élu président de France Nature Environnement.

Arnaud Schwartz a été élu, le 4 avril 2020, président de France Nature Environnement. Il succède ainsi à Michel Dubromel, président de l'association depuis 2017. Jusqu'alors secrétaire national de France Nature Environnement, Arnaud Schwartz s'apprête à prendre les rênes de la fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement, qui fait office de porte-parole de 3 500 associations et qui regroupe près de 900 000 personnes.

Formé en génie biologique, génie de l'environnement et aménagement du territoire, Arnaud Schwartz a rejoint le mouvement dès 2002, au sein de l'association Alsace Nature. Après avoir exercé de nombreuses responsabilités au sein de cette association, à la fois à l'échelle locale et régionale, il est devenu administrateur, puis secrétaire national de France Nature Environnement en 2015. En décembre 2016, il a fondé France Nature Environnement Grand Est.

Élu dans le contexte difficile de la pandémie de Covid-19, fortement liée à la destruction de l'environnement et à l'érosion de la biodiversité, Arnaud Schwartz souhaite que la fédération continue, pendant la durée de son mandat, de « proposer des alternatives globales » et de « protéger la biodiversité face à une artificialisation croissante dans tous les territoires. »Son objectif sera de « réussir à convaincre notre société d'anticiper l'inéluctable descente énergétique et matérielle à venir. »