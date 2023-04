Le Forum pour l'investissement responsable et l'Ademe s'associent pour analyser les Say on Climate 2023

Le Forum pour l'investissement responsable (FIR) et l'Ademe s'associent dans le cadre de l'évaluation des plans climat des entreprises françaises soumis au vote consultatif des actionnaires. Les assemblées générales (AG) 2023 des entreprises proposant un Say on Climate, c'est-à-dire des résolutions climatiques, se dérouleront en effet dans les prochaines semaines.

Le FIR publiait en 2022 des fiches évaluant le degré d'alignement d'une stratégie climatique avec ses recommandations. Elles sont cette année enrichies grâce à l'outil d'évaluation ACT, « Assessing low Carbon Transition », basé sur des méthodologies sectorielles et une démarche quantitative. Grâce à ce partenariat avec l'Ademe, ces fiches permettront de « décrypter l'engagement et la stratégie bas-carbone des entreprises sur la base de données publiques » et vis-à-vis des objectifs de l'Accord de Paris. L'évaluation se fait sur cinq points clés : les objectifs de l'entreprise, son plan de transition, ses actions actuelles et passées et leur impact, et la cohérence globale de la démarche.

Les fiches seront publiées en amont des AG, au fur et à mesure de leur analyse. Le FIR et l'Ademe ont d'ores et déjà analysé les stratégies climat des entreprises Covivio et Icade, dont les AG auront lieu respectivement les 20 et 21 avril prochains. L'outil n'est en revanche pas encore disponible pour le secteur de la finance.

En mars dernier, le FIR signait également une tribune auprès de 48 signataires français et européens, « pour appeler à une amélioration du dialogue actionnarial et pour s'associer aux efforts des entreprises dans l'accélération de la transition énergétique », réclamant que des résolutions climatiques soient systématiquement à l'ordre du jour des AG. Les signataires appellent « également les pouvoirs publics à poser un cadre légal clair visant à généraliser le "Say on Climate" ainsi que, au nom du droit à l'information des investisseurs, harmoniser son contenu et faciliter les initiatives actionnariales permettant la recherche d'informations supplémentaires ».