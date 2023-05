Frédéric Gauchet est le nouveau président de France Chimie, l'organisation professionnelle des entreprises de la chimie en France.

Mardi 25 avril, l'Assemblée générale de France Chimie a élu Frédéric Gauchet, président de la société Minafin, à sa présidence pour un mandat de trois ans. Vice-président depuis 2014, il succède à Luc Benoit-Cattin.

Diplômé de l'École normale supérieure et de l'École nationale supérieure des mines de Paris, il intègre au cours de sa carrière Sanofi, puis Total et Vinci. Directeur général et administrateur de la société Dufry AG de 2002 à 2004, il fonde ensuite en 2004 Minafin, un groupe de chimie fine comptant aujourd'hui six sites industriels. Il a été également vice-président du Cefic (Fédération européenne de la chimie) jusqu'en 2022.

Frédéric Gauchet entend « poursuivre les actions engagées par la fédération pour promouvoir en France une chimie responsable, capable de répondre aux enjeux de réindustrialisation et aux attentes de nos concitoyens. Le contexte de crise énergétique et de rareté de certaines matières premières donne à la chimie française l'opportunité de démontrer sa capacité à apporter des solutions innovantes et compétitives afin de contribuer pleinement à une économie résiliente et décarbonée. Ce sont des défis à la hauteur des nouveaux talents dont la chimie a besoin. »