Les académies de sciences invitent le G7 à se mobiliser en faveur du climat et de la lutte contre les zoonoses

À quelques semaines du G7 2022, qui se tiendra du 26 au 28 juin dans les Alpes bavaroises, en Allemagne, les académies des sciences des pays du Groupe des Sept sortent de leur réserve et publient quatre déclarations communes à l'intention de leurs gouvernements respectifs.

Elles soulignent l'urgence de construire un système énergétique neutre en carbone et résilient et de renforcer la coopération internationale en vue d'une transition énergétique équitable à l'échelle mondiale. Elles proposent de renforcer la connaissance du climat et la participation des citoyens et de promouvoir la recherche ainsi que l'innovation technologique et sociale vers la neutralité climatique.

Elles insistent également sur l'urgence de prendre des mesures pour rétablir l'équilibre dans les systèmes marins et polaires « afin d'éviter, par rétroaction, des effets irréversibles sur le climat mondial ».

Selon ces sept académies des sciences, outre développer un système global d'observation de la Terre, il faut protéger l'océan et la cryosphère par des réductions urgentes et ambitieuses des émissions des gaz à effet de serre conformes aux objectifs de l'Accord de Paris de 2015.

Enfin, elles attirent l'attention des gouvernements sur le programme « One Health » (« Une seule santé »), approche globale face aux zoonoses et à la résistance aux antimicrobiens.