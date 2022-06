GRTgaz et Fluxys préparent un projet de réseau d'hydrogène franco-belge

Les gestionnaires de réseaux de gaz français et belge GRTgaz et Fluxys veulent développer le premier réseau de transport d'hydrogène entre les deux pays. D'une distance d'environ 70 km, il se trouverait entre Valenciennes (Nord de la France) et la région de Mons étendue jusqu'à La Louvière et Feluy (Belgique), afin d'approvisionner ces bassins industriels.

À ce titre, les deux opérateurs ont décidé de lancer un appel au marchéont précisé, le 16 juin, les partenaires dans un communiqué. La première phase du projet, qui s'appuie sur cet appel au marché, doit déboucher sur la réalisation des premières études techniques.

« Ce nouveau partenariat avec Fluxys permet d'apporter une nouvelle pierre à l'édifice de la construction d'un marché européen de l'hydrogène et de la décarbonation de notre économie », a déclaré Thierry Trouvé, directeur général de GRTgaz.

En France, GRTgaz entrevoit le développement d'un réseau d'environ 1 000 km d'hydrogène d'ici à 2030, par de nouvelles canalisations et par la conversion d'une partie du réseau gazier actuel.