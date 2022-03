H2 Mobility Deutschland fait le plein de crédits pour déployer ses stations à hydrogène

Sans un réseau d'infrastructures de recharge à la hauteur, impossible d'assurer le déploiement de l'hydrogène vert dans le secteur du fret et du transport de passagers en particulier. Afin d'accélérer l'installation de ces points d'avitaillement sur le continent européen, et plus précisément sur plusieurs corridors de transport à fort trafic, l'exploitant de stations d'hydrogène H 2 Mobility Deutschland vient donc de réaliser une levée de fonds de 110 millions d'euros : à hauteur de 40 millions auprès de ses propres actionnaires industriels, Air liquide, Daimler Truck, Hyundai, Linde, OMV, Shell et TotalEnergies, mais également pour 70 millions auprès de la plateforme d'investissement spécialisée dans ces stations, Hy24.

Cette initiative est la première de ce type, lancée par un fonds d'investissement international, dans le domaine de la mobilité hydrogène. D'ici à 2030, elle permettra de moderniser et d'étendre le maillage existant à 300 stations, dont plus de 200 bénéficieront de grandes capacités répondant à la demande de transport lourd et longue distance. De quoi satisfaire également les besoins des véhicules commerciaux et à usage intensif. « Un élément crucial pour la réalisation des plans Fit-for-55 de l'Union européenne, renforcés par la récente proposition REPowerEU », souligne Pierre-Étienne Franc, directeur général de Hy24.