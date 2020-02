Haute valeur environnementale : le nombre d'exploitations agricoles certifiées a triplé en un an

Le nombre d'exploitations agricoles certifiées Haute valeur environnementale (HVE) a plus que triplé en un an. Le nombre de fermes ayant atteint le troisième et dernier niveau de cette démarche environnementale est passé de 1 518 au 1er janvier 2019 à 5 399 au 1er janvier 2020 . Le plan Biodiversité prévoit d'atteindre 15 000 exploitations certifiées HVE en 2022 et 50 000 en 2030.

La viticulture représente la grande majorité des exploitations certifiées (4 532). Mais « au-delà de la filière viticole, précurseur en la matière, les filières de l'arboriculture [391], du maraîchage [132], de l'horticulture [28] et des grandes cultures [262] se sont clairement engagées dans le dispositif ».

Le niveau de certification permet d'apposer le logo HVE sur les produits et de mettre en avant les progrès réalisés. Pour l'obtenir, l'exploitation agricole doit respecter des seuils de performance environnementale dans le domaine de la biodiversité, de la stratégie phytosanitaire, de la gestion de la fertilisation et de la ressource en eau.