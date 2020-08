Néonicotinoïdes : un projet de loi confirme la volonté d'étendre les dérogations jusqu'en 2023

Interdire en façade des produits toxiques pour mieux les autoriser en douce via des dérogations : cet entêtement de la haute administration à fouler aux pieds les attentes de la majorité des gens d'une agriculture beaucoup moins chimique est parfaitement insupportable, ne fait qu'accroître stupidement un ressentiment montant envers l'agriculture tout chimique et désespère/exaspère les agriculteurs qui souhaitent vivre autrement de leur métier. Mais tout cela est visiblement calculé, planifié et anticipé (cf la création de la brigade de Gendarmerie Démeter pour aider les FNSEA/JA à museler toute critique citoyenne à leur endroit). Ce permanent et irresponsable déni de démocratie a vraiment quelque chose d'inquiétant.

Pégase | Aujourd'hui à 13h50