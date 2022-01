MaPrimeRénov' : 4,5 fois plus d'aides accordées en 2021

Le 26 janvier, l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a dressé le bilan des aides MaPrimeRénov', octroyées en 2021, aux propriétaires et copropriétaires pour réaliser des travaux de rénovation énergétique de leurs logements. L'an dernier, 764 732 dossiers ont ainsi été déposés et 644 073 primes accordées. Soit 2,06 milliards d'aides distribuées et 372 828 primes payées à l'issue du chantier. « C'est 4,5 fois plus de primes accordées en 2021 qu'en 2020 », se félicite l'Anah, qui salue le « succès indéniable » du dispositif. MaPrimeRénov' a également bénéficié à 63 % à des ménages aux revenus modestes et très modestes.

La prime privilégie le financement des travaux de changement d'équipements ou d'isolation. En 2021, les aides ont été majoritairement mobilisées pour changer le système de chauffage (70 %), suivi de l'isolation (26 %), puis, loin derrière, de la ventilation (3 %) et de l'audit énergétique (1 %).

« Ne pas opposer geste simple et rénovation globale »

En 2021, près de 60 000 logements ont aussi bénéficié d'une rénovation globale, que ce soit grâce au programme Habiter mieux de l'Anah ou à MaPrimeRénov' Copropriété. «a expliqué Valérie Mancret-Taylor, directrice générale de l'Anah, lors d'une conférence de presse. Elle estime que, progressivement, les ménages pourront aller

De son côté, Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, juge qu'il ne faut pas « opposer le geste simple, qui serait jugé finalement inutile, et la rénovation globale, qui serait considérée comme le seul Graal. En réalité, on est très souvent dans des parcours de rénovation où un geste en entraîne un autre ». La ministre maintient l'objectif d'augmenter les rénovations globales et « d'améliorer progressivement la qualité des logements, que ça se passe en une seule ou plusieurs fois ».

En 2022, l'Anah compte distribuer 685 000, voire 800 000 primes.