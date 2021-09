Emmanuel Macron pérennise le fonds de recyclage des friches

Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la pérennisation du fonds de recyclage des friches urbaines et industrielles, à l'occasion de la clôture de la quatrième Rencontre nationale du programme « Action cœur de ville » à Paris, ce mardi 7 septembre. Il a ainsi invité les élus présents à « se saisir de cet instrument » qu'il a jugé « indispensable pour la capacité collective à recoudre la ville et à porter de nouveaux projets » sans passer par l'artificialisation des sols. Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, a salué sur Twitter « une annonce forte d'Emmanuel Macron » qui aidera à « dynamiser les communes et lutter contre la bétonisation des terres ».

Pour rappel, le Fonds friches a été instauré en septembre 2020 dans le cadre du Plan de relance. Il avait alors été doté d'une enveloppe de 300 millions d'euros destinés à une première série d'appels à projets. Celle-ci a débouché sur le financement de 544 projets au total (dont 84 de villes lauréates du programme « Action cœur de ville »). En mai dernier, le Premier ministre, Jean Castex, a confirmé doter le budget du Fonds friches de 350 millions supplémentaires. Ce doublement bénéficiera aux lauréats de la deuxième série d'appels à projets, qui seront annoncés en octobre prochain.

« Cet engagement permettra de soutenir l'offre de logements et l'activité économique locale des territoires concernés, sans artificialiser de nouvelles terres agricoles ou naturelles », souligne le gouvernement dans un communiqué. Le Fonds friches s'inscrit ainsi dans l'objectif Zéro artificialisation nette d'ici à 2050 désormais fixé par l'article 191 de la loi Climat et résilience promulguée.