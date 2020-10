La Cour de cassation rejette le pourvoi de Monsanto, Paul François va pouvoir être indemnisé

Chapeau à ce céréalier victime de la chimie agricole d'avoir eu le cran et l'énergie de tenir ce marathon judiciaire jusqu'à son terme ! Cette décision de justice sécurise une voie que bien d'autres agriculteurs victimes des produits qu'ils ont utilisé ont tout intérêt à emprunter à leur tour.

L'industrie de l'agrochimie perd peu et peu de son arrogance et inexorablement du terrain. La santé publique, au premier titre les agriculteurs conventionnels eux-mêmes, et la qualité de l'environnement ne s'en porteront que mieux.

Pégase | Aujourd'hui à 17h08