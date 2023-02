À Marseille, l'usine Haribo souffle sobrement le froid et le chaud

Pour produire Dragibus et autres Tagada, il faut en simultané du chaud et du froid. En récupérant la chaleur fatale générée par la production de froid, l'usine Haribo de Marseille a réalisé de fortes économies d'énergie. Et amorcé une dynamique vertueuse.

À la suite d'un audit réalisé en 2019 par l'une des entités d'Equans France (Axima), la société Haribo décide de s'attaquer à l'optimisation de la consommation d'énergie de son usine de Marseille. Le process industriel repose sur la production simultanée de froid et de chaud : d'un côté, la chaleur issue des tapis et des ateliers est évacuée vers l'extérieur ; de l'autre, une chaufferie au gaz produit de la vapeur utilisée, entre autres, pour les étuves nécessaires à la fabrication des confiseries.

1 550 MWh C'est l'économie réalisée sur la production d'eau chaude grâce à l'effacement de la consommation de gaz et la récupération de chaleur.

La solution est dimensionnée en fonction des besoins identifiés par Axima, à savoir 500 kWh en moyenne de chaleur par an (pour de l'eau à 58 °C). Elle consiste à remplacer par un groupe de récupération de chaleur l'un des quatre groupes froids alors destinés à la production d'eau glacée – des groupes d'une capacité de 370 kWh chacun.

Des améliorations annexes

Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) ouvrant des possibilités de prise en charge financière, Haribo et Axima décident d'aller un peu plus loin et de sélectionner un groupe froid qui fonctionne avec un fluide R-1234ze dont le potentiel de réchauffement global (GWP) est très faible. Des actions sont également mises en œuvre pour économiser de l'énergie au niveau de la distribution d'eau glacée et d'eau chaude : des variateurs de vitesse sont ainsi installés sur les pompes primaires et secondaires, pour adapter les débits aux justes besoins de l'usine. Dans la même optique, les vannes 3 voies sont remplacées par des vannes 2 voies. Au-delà des économies d'énergie et de l'allègement de la facture, ce projet a permis de décarboner l'activité de l'usine, d'apporter de la souplesse et de sécuriser la production d'eau chaude Xavier Giovannoni, Axima

Lors du déploiement du projet, Axima met en place un système de monitorage, de comptage et de suivi de l'énergie consommée par la nouvelle installation, de façon à garantir un niveau de performance à atteindre. Au travers de ce contrat de performance, la société Axima s'était engagée à réduire de 60 % l'énergie (gaz et électricité) consommée pour la production d'eau chaude de l'usine. Après deux années d'exploitation, force est de constater que l'objectif a été très largement dépassé, avec une économie globale de 80 % : 95 % sur le gaz consommé pour la production d'eau chaude, 20 % sur l'électricité. Et à la clé des économies considérables sur la facture énergétique de l'usine, qui a pu couvrir 99 % du coût du projet grâce aux CEE.

« Au-delà des économies d'énergie et de l'allègement de la facture, ce projet a permis de décarboner l'activité de l'usine, d'apporter de la souplesse et de sécuriser la production d'eau chaude usine », explique Xavier Giovannoni, responsable du développement commercial d'Axima, entité d'Equans France, en région Paca. Le groupe Haribo semble satisfait du résultat, puisqu'il a lancé avec Axima un projet de même nature, mais trois fois plus important, sur son site d'Uzès, dans le Gard (30).