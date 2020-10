Méthanisation : un appel à projets pour accroître la compétitivité de la filière

Le Gouvernement lance un appel à projets, dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir (PIA), pour « faire émerger des solutions industrielles innovantes en matière de méthanisation afin de développer la compétitivité de la filière française et la structurer de manière pérenne ». Les projets devront être déposés avant le 26 mars 2021.

L'objectif est de déployer des démonstrateurs industriels, qui identifient et mettent en œuvre des leviers de compétitivité sur l'ensemble de la chaîne de valeur (optimisation de la chaîne logistique, maximisation du pouvoir méthanogène des intrants, optimisation des procédés de méthanisation et de méthanation, de purification et d'extraction des coproduits, optimisation de la production, de la maintenance et des coûts de raccordement…). En standardisant les procédés et en professionnalisant les intervenants, le Gouvernement entend atteindre une baisse de coûts de production de 30 % d'ici 2030. La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) cible une baisse des coûts de production du biométhane injecté à 75 euros par mégawattheure (MWh) en 2023 et à 60 euros en 2028.