La Métropole de Marseille lance un projet de téléphérique urbain vers l'aéroport

L'aéroport de Marseille-Provence, situé sur la commune de Marignane, va se doter d'un téléphérique le reliant à la gare TER de Vitrolles, afin d'encourager le report modal de ses passagers vers les transports en commun. Après son vote en conseil métropolitain, le 19 janvier dernier, le projet a été officiellement lancé, le 4 avril, par la Métropole Aix-Marseille-Provence. Sa présidente, Martine Vassal, évoque « une alternative fiable, rapide et 100 % décarbonée à l'accès par la route ».

Cette liaison directe par câble, d'une longueur de 1 km, desservira également le site d'Airbus Helicopters, cofinanceur du projet avec l'aéroport et la Métropole, pour un coût total de 31 millions d'euros. Le trajet durera six minutes, pour un départ toutes les six minutes. Avec deux trains de trois télécabines, le téléphérique devrait pouvoir accueillir jusqu'à 1 200 passagers par heure et par sens. Il permettra de contourner les importantes contraintes foncières et urbaines de la zone d'activité, tout en renforçant son attractivité et l'offre de transport du pôle multimodal. Le début des travaux est prévu en 2025, pour une mise en service en 2027.