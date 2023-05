Une enveloppe de cent millions d'euros pour étendre les véloroutes

Dans le cadre de son nouveau Plan vélo, lancé le 5 mai dernier et doté de deux milliards d'euros d'ici à 2027, le gouvernement avait annoncé vouloir soutenir plus fortement les projets régionaux ou territoriaux de développement d'un réseau de véloroutes « d'envergure », notamment dans les zones les moins urbanisées. Ce lundi 29 mai, Christophe Béchu et Clément Beaune, ministres de la Transition écologique et des Transports, mettent en place un premier rouage de ce dispositif, via un appel à projet doté d'une enveloppe de 100 millions d'euros (M€). Objectif de la mesure : soutenir au moins un territoire par région, sur plusieurs années, afin de le transformer en un territoire cyclable exemplaire.

Les dossiers sont à déposer entre le 31 mai et le 15 septembre 2023. L'annonce des lauréats se fera à l'automne. Cet appel à projets, qui pourrait lui-même être reconduit ultérieurement, prend la suite d'une initiative similaire, lancée en janvier 2023, dont les lauréats seront connus à l'automne prochain. Le gouvernement a en effet promis de consacrer 1,25 Md€ des 2 Md€ de son plan, soit 250 M€ par an, à l'accélération de la réalisation de ces pistes cyclables séparées du trafic automobile. Le ministère des Transports table sur leur quasi-doublement d'ici à 2030, portant leurs itinéraires – estimés à 57 000 kilomètres (km) aujourd'hui – à 80 000 km d'ici à 2027, puis à 100 000 km en 2030.