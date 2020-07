Un secrétariat d'État à la biodiversité mais plus à l'économie circulaire

La députée LREM Bérangère Abba a été nommée secrétaire d'État à la biodiversité. Elle appuiera donc la ministre Barbara Pompili sur un sujet majeur pour les prochains mois. Deux rendez-vous internationaux importants auront lieu en 2021 : le congrès mondial pour la nature en janvier à Marseille et la COP 15 de la Convention internationale en mai en Chine.

A 43 ans, Bérangère Abba a débuté sa carrière politique en 2014 en tant que conseillère municipale de Chaumont (Haute-Marne), sa ville d'origine. Elle devient députée de cette circonscription en 2017 sous l'étiquette LREM. A l'Assemblée, Mme Abba est membre de la commission développement durable présidée par Barbara Pompili. Elle prendra en charge une mission d'information sur la réhabilitation de l'étang de Berre, et présidera le groupe d'étude sur les parcs nationaux, parcs naturels régionaux et aires protégées. Cette expérience lui sera sans doute bien utile pour préparer la stratégie française en matière d'aires protégées. Les association environnementales ont alerté récemment sur une version préparatoire loin d'être à la hauteur des enjeux. Bérangère Abba saura-t-elle inverser la tendance ? La secrétaire d'État est également très attendue sur la défense du bien-être animal et devra apaiser les tensions autour de la chasse.

Le remaniement ministériel aura eu raison du secrétariat d'État à l'économie circulaire. Brune Poirson n'est pas reconduite. A l'heure de la mise en musique de la loi économie circulaire, loi importante du quinquennat, cet abandon est pour certain une déception : « La (re)creation d'un portefeuille bien identifié sur la biodiversité et la nomination de Bérangère Abba sont une bonne nouvelle. Déçu toutefois par le départ de Brune Poirson et l'absence de portefeuille ministériel consacré à l'économie circulaire.», réagit l'avocat Arnaud Gossement.