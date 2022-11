Pour réduire les émissions de GES, l'OCDE plaide pour augmenter les prix du carbone

Plus de 40 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) étaient couvertes par les prix du carbone en 2021, indique l'OCDE, qui est favorable à rehausser ces prix à 120 euros la tonne de carbone d'ici à 2030.

La tarification du carbone progresse sur le plan mondial, dans le cadre « des efforts des pays » de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Son nouveau rapport, publié le 3 novembre, examine les prix du carbone dans 71 pays – dont les 38 membres de l'Organisation et les pays du G20 (à l'exception de l'Arabie saoudite) –, responsables collectivement de 80 % des émissions mondiales de GES.

Les prix du carbone résultent des systèmes d'échange de quotas d'émission, des taxes carbone et des droits d'accise sur les combustibles et carburants. Ces prix ont augmenté, entre 2018 et 2021, dans 47 des 71 pays étudiés. Ils ont progressé dans les pays soumis au Système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE-UE), mais aussi au Canada, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Certains pays ont aussi instauré des taxes carbone (le Luxembourg, en 2021, et l'Islande, en 2020, pour les gaz fluorés), quand d'autres ont relevé leur taux (la Finlande, l'Irlande, l'Islande et la Norvège, par exemple). «», indique l'OCDE.

De « nombreuses émissions » échappent encore à toutes tarifications

Plus de 40 % des émissions de GES étaient ainsi couvertes par les prix du carbone en 2021, au lieu de 32 % en 2018, précise l'OCDE. Parallèlement, le prix moyen du carbone, découlant des systèmes d'échange de quotas d'émission et des taxes carbone, « a plus que doublé », pour s'établir à 4 euros la tonne d'équivalent CO 2 . Les prix nets du carbone varient selon les secteurs. Les plus élevés résultent en général de taxes « relativement fortes » sur les carburants routiers. Soit, tous pays confondus, un prix moyen de 89 euros la tonne d'équivalent CO 2 .

Mais, en dehors des secteurs des transports et des bâtiments, les prix du carbone restent souvent faibles. Par ailleurs, près de 60 % des émissions font l'objet d'une tarification carbone « nulle ou négative », une fois déduites les subventions aux énergies fossiles. C'est le cas dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche. Par conséquent, de « nombreuses émissions échappent encore à toute tarification », pointe l'Organisation.