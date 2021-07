L'OFB finance des projets pour restaurer les écosystèmes secs et humides en France

L'Office français de la biodiversité (OFB) lance conjointement deux appels à projets (AAP) complémentaires pour restaurer des écosystèmes dégradés. Il s'agit de la seconde session de MobBiodiv'Restauration 2021 et de ReMHOM 2021. Le premier concerne tout le territoire français, départements, régions et collectivités d'outre-mer compris . MobBiodiv'Restauration est mis en œuvre dans le cadre du plan France relance. Il vise à restaurer les écosystèmes terrestres secs et s'adresse aux associations, aux collectivités et aux conservatoires botaniques dont les projets pourront bénéficier d'un financement entre 10 000 et 300 000 euros. Le second se concentre uniquement sur les territoires ultra-marins. Il a pour objectif de supprimer les pressions directes exercées sur les milieux humides et de lancer des actions de restauration dans ceux dont les pressions ont déjà été retirées ou fortement réduites. Pour sa part, ReMHOM s'adresse entre autres aux acteurs publics d'État ou locaux, aux associations et fondations ou encore aux propriétaires d'espaces ouverts au public. Le montant des subventions qui pourront leur être allouées s'étale entre 10 000 et 200 000 euros. Les candidats ont la possibilité de soumettre leur dossier sur une plateforme dédiée jusqu'au 24 septembre 2021 pour le deuxième volet de MobBiodiv'Restauration, et jusqu'au 10 septembre 2021 pour ReMHOM [lien vers la plateforme].