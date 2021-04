Biodiversité des outre-mer : l'OFB lance trois appels à projets

Dans le cadre du programme « Terres et mers ultra marines » (Te Me Um), l'Office français de la biodiversité (OFB) lance trois appels à projets : les micro-projets, les compagnonnages et les projets partenaires. Ils sont ouverts jusqu'au 14 mai aux acteurs de la biodiversité localisés en outre-mer (associations, collectivités, ONG…). « Cette année, les démarches sont dématérialisées, les procédures plus simples et le programme fait appel à des groupes locaux d'instructeurs », souligne l'OFB.

L'appel pour les micro-projets est doté de 182 000 euros. Celui-ci a pour but d'accompagner de petites initiatives en faveur de la préservation de la biodiversité en outre-mer. L'appel à projets pour les compagnonnages vise à renforcer les compétences des acteurs de la biodiversité ultramarine. Le montant de son enveloppe est de 30 000 euros. Enfin, l'appel pour les projets partenaires vise à soutenir les initiatives en faveur de la préservation de la biodiversité d'outre-mer des membres du Comité de pilotage du programme Te Me Um. Il est doté de 50 000 euros.