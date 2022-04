Restauration des milieux humides : l'OFB retient sept projets en outre-mer

L'Office français de la biodiversité (OFB) annonce avoir sélectionné sept projets de restauration écologique des milieux humides en outre-mer. Ils sont issus de l'appel à projets lancé en juillet 2021.

Rétablir des continuités hydraulique et écologique, favoriser le développement d'un habitat humide ou mettre en place une organisation de gestion locale et pérenne… « L'ensemble des projets présentés par ces lauréats contribue soit à supprimer les pressions directes sur ces milieux, soit à mener des actions de restauration de sites dont les pressions responsables de la dégradation ont été supprimées ou fortement réduites », explique l'OFB. Les sept projets ont été retenus pour un montant de subventions de 876 221 euros.