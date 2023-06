France Agrivoltaïsme se dote d'un nouveau coprésident, Olivier Dauger. Il rejoint Antoine Nogier, déjà à la tête de l'association depuis deux ans.

Olivier Dauger a été élu coprésident de France Agrivoltaïsme, l'association de soutien, défense et promotion de l'agrivoltaïsme, lors de son conseil d'administration du 15 mai dernier, au nom du collège agriculture. L'association est présidée depuis sa création, il y a bientôt deux ans, par Antoine Nogier.

Agriculteur, Olivier Dauger est administrateur de la FNSEA chargé des dossiers climat, énergies et carbone. Il est également coprésident de France Gaz renouvelable et vice-président de l'Association générale des producteurs de blé et autres céréales (AGPB).

Pour Antoine Nogier, « en ouvrant la présidence de France Agrivoltaïsme au collège agriculture, nous réaffirmions notre vision de l'agrivoltaïsme comme outil agricole, tel qu'aujourd'hui défini dans la loi. […] C'est maintenant que tout se joue pour construire une filière gagnant-gagnant, qui réponde efficacement aux enjeux de souveraineté alimentaire de notre pays, tout en prenant sa place dans le mix énergétique français et européen ».

« À l'heure de la planification écologique et du rehaussement attendu des objectifs de production d'énergies renouvelables, c'est un défi immense que nous devons relever ensemble, agriculteurs, énergéticiens et technologues. En coprésidence avec Antoine Nogier, et avec l'ensemble des membres de France Agrivoltaïsme, nous œuvrerons pour contribuer à le relever », déclare Olivier Dauger.