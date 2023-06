Olivier Thibault est nommé directeur général de l'Office français de la biodiversité (OFB) par décret du 5 juin 2023.

Olivier Thibault vient d'être nommé à la direction générale de l'Office français de la biodiversité (OFB) par décret du président de la République de ce lundi 5 juin 2023. Il succède ainsi à Pierre Dubreuil, à la tête de l'Office ses trois premières années. Denis Charissoux en assurait l'intérim depuis janvier 2023.

Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, Olivier Thibault était directeur de l'Eau et de la Biodiversité depuis novembre 2019 au ministère chargé de l'Environnement. Il a aussi été, entre autres, chef de service à la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt dans l'Ain, puis en Savoie, et a rejoint le cabinet de Jean-Louis Borloo au ministère chargé de l'Environnement. Il a également dirigé l'agence de l'eau Artois-Picardie entre 2010 et 2017, puis l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) jusqu'en 2019, avant de participer à la préfiguration de l'OFB, né en 2020.

« L'Office français de la biodiversité est l'établissement qui peut collectivement nous aider à réapprendre à vivre avec la nature et non pas contre la nature. Il doit jouer un rôle d'ambassadeur majeur pour que les politiques publiques en faveur de la biodiversité soient mieux comprises et mises en œuvre. Il pourra pour cela s'appuyer sur son large panel de missions, l'expertise de ses 3 000 agents présents dans tous les territoires de métropole et des Outre-mer, et ses liens avec toutes les parties prenantes », déclare Olivier Thibault.