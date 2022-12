PFAS (2/3) : la surveillance dans l'eau s'organise

Un encadrement en construction Sur le plan international, les PFAS sont encadrés par la Convention de Stockholm de 2001, qui restreint uniquement la production et l'utilisation

du PFOS depuis 2009 et interdit l'import, l'export et la production de PFOA

depuis 2020. « L'interdiction de la production et de l'utilisation des PFHxS

était attendue en 2022 à la suite de la publication au JOUE, le 27 juin 2022,

de la décision de l'UE du 7 avril 2022 », indique la Dreal Rhône-Alpes.

À l'échelle européenne, une proposition de restriction des PFAS a été lancée

par cinq pays. Cela pourrait aboutir d'ici à 2023. À plus long terme, la révision

du règlement Reach pourrait conduire à la restriction de toute une famille de

substances (comme les PFAS) plutôt que de travailler substance par substance.

En France, quelques limites commencent toutefois à être mises en place.

« Depuis le 1er janvier 2023, une valeur d'émission spécifique de 25 μg/L pour les PFOS est fixée pour les rejets des ICPE dans le milieu naturel, rappelle la Dreal. Pour certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive relative aux émissions industrielles (dite IED), à compter du 17 août 2022, une surveillance semestrielle du PFOS et du PFOA devra être réalisée au niveau des effluents. » Et en 2026, une surveillance de l'eau potable pour 20 PFAS sera exigée.