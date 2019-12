Loi de finances pour 2020 : ce qui a été voté en matière d'environnement

L'Assemblée nationale a définitivement adopté le projet de loi de finances pour 2020. Au programme : réduction de l'avantage fiscal sur le gazole, déplafonnement du malus auto, éco-contribution sur le transport aérien et réforme du CITE.

Les députés ont adopté, jeudi 17 décembre, par 77 voix pour et 30 contre, le projet de loi de finances pour 2020 (PLF 2020). Le Gouvernement a imprimé sa marque, de telle sorte que ne subsistent que peu de dispositions nouvelles par rapport au texte présenté en conseil des ministres le 27 septembre. Tant et si bien que le Sénat n'a pas adopté le texte en nouvelle lecture, estimant que les divergences avec la majorité présidentielle étaient trop importantes. Parmi celles-ci, la chambre haute pointe « la fiscalité écologique ». Au contraire, le Réseau Action Climat (RAC) dénonce, de son côté, une loi de finances « en désaccord avec l'ambition climatique ». Le réseau d'ONG estime que l'Assemblée est revenue à une version rabotée du texte initial dont l'ambition était déjà faible.

Les dispositions les plus marquantes de cette loi restent une réduction de l'avantage fiscal bénéficiant au gazole, même si la fin de cet avantage a été repoussé en 2027 pour le gazole non routier, le déplafonnement du malus auto, la création d'une « éco-contribution » sur le transport aérien et la réforme du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE). Au niveau budgétaire, si la mission « Écologie, développement et mobilités durables » connaît une hausse des crédits de 800 millions d'euros (M€), les effectifs sont en baisse d'environ 1 000 équivalents temps plein.

Mise sous condition de ressources du CITE (art. 15)

Cet article transforme le crédit d'impôt pour la transition énergétique en prime versée par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) de façon contemporaine à la réalisation des travaux. Cette prime sera versée en 2020 aux ménages modestes et très modestes (jusqu'au 4e décile de revenus), puis élargie aux ménages intermédiaires (déciles 5 à 8) en 2021. Le crédit d'impôt est toutefois prorogé jusqu'au 31 décembre 2020 pour les ménages non éligibles à la prime, à l'exception des plus riches (déciles 9 et 10) qui ne pourront en bénéficier que pour les systèmes de charge de véhicules électriques et certains travaux d'isolation thermique. Le texte voté instaure un montant forfaitaire de prime et de CITE pour chaque équipement éligible. Le Gouvernement devra remettre, sous trois mois, un rapport portant sur l'opportunité d'élargir la prime aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques.

Suppression de l'avantage fiscal sur le gazole non routier (art. 60)

Cet article supprime progressivement le tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier. La trajectoire de suppression s'étale sur six ans, du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2027, alors que le Gouvernement avait prévu initialement une suppression dans les trois ans. Le montant de la taxe sera de 37,68 c€/L au 1er janvier 2021, contre 18,82 c€/L actuellement.

Certains secteurs sont sanctuarisés, comme l'agriculture et le transport ferroviaire. L'article prévoit des mesures d'accompagnement, tel qu'un dispositif d'amortissement pour l'acquisition d'équipements moins polluants, pour les secteurs impactés. Le Gouvernement a ajouté, en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, un dispositif destiné à résoudre les éventuels problèmes de concurrence liés à la différence de tarification entre le secteur des travaux publics et le secteur agricole. Il prévoit la mise en place d'un carburant avec une nouvelle couleur spéciale « BTP non routier », l'établissement par arrêté d'une liste d'engins non éligibles au remboursement de TICPE en raison de leur nature non-agricole, ainsi que l'obligation de tenir un registre des travaux relevant du secteur du BTP pour le bénéficiaires du remboursement agricole.

Dispositif de suramortissement pour les véhicules « dual fuel » (art. 61)

Ces dispositions incluent, à compter du 1er janvier 2020, les énergies dites « dual fuel », c'est-à-dire combinant du gaz et du gazole, parmi les motorisations éligibles au suramortissement en faveur des poids lourds mais aussi des véhicules légers.

Dispositif de suramortissement pour les véhicules utilisant du carburant B100 (art. 62)

Cet article étend l'application du dispositif de suramortissement aux véhicules qui utilisent du carburant B100 de manière « exclusive et irréversible ». Ce carburant, constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, permet de réduire « d'au moins 60 % les émissions de gaz à effet de serre » en comparaison du gazole, selon le rapporteur LReM Joël Giraud. Le dispositif s'applique aux véhicules acquis ou pris en location à compter du 1er janvier 2020 et avant le 31 décembre 2021.

Modification de la TGAP sur la réception de déchets (art. 63)

Cet article apporte des modifications à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les déchets. En premier lieu, il harmonise les règles applicables aux déchets dangereux et aux déchets non dangereux. Pour cela, il aligne le régime des exemptions des déchets dangereux sur celui des déchets non dangereux. Il étend également aux déchets dangereux la majoration de taxe de 110 euros applicable en cas de traitement en méconnaissance des autorisations. En second lieu, cet article étend l'exemption de TGAP à la réception de déchets non dangereux en vue de les transformer, par traitement thermique, en combustibles destinés à sortir du statut de déchets ou à être utilisés dans une installation autorisée de co-incinération.

Réduction de la taxation de l'électricité pour les navires à quai (art. 66)

Cet article fait bénéficier les navires stationnés dans les ports d'une taxation réduite de l'électricité. Le tarif de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) passe de 22,50 euros à 50 centimes d'euros par mégawattheure pour les navires concernés : navires de pêche, navires utilisés à des fins commerciales (marchandises et passagers), navires des autorités publiques.

Aide fiscale en faveur du chauffage au gaz des serres (art. 67)

Cet article modifie les règles applicables au remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel pour les entreprises agricoles (TICGN). Il constitue une aide fiscale à la filière maraîchère qui chauffe ses serres au gaz.

Renforcement du malus automobile (art. 69)

Cet article renforce le malus auto avec deux grilles applicables, l'une au 1er janvier 2020, l'autre au 1erjuillet 2020, en raison de l'application de la nouvelle méthode d'homologation des véhicules, dite « WLTP », mise en œuvre suite au dieselgate. La première grille prévoit une fourchette de malus qui s'échelonne de 50 euros pour les véhicules dont les émissions de CO2 sont au moins égales à 110 grammes par kilomètre (g/km) pour atteindre 20 000 euros pour celles dont les émissions dépassent 180 g/km. La fourchette de la deuxième grille va de 50 euros pour les véhicules émettant au moins 138 g/km à 20 000 euros pour ceux émettant plus de 212 g/km.

Réduction de l'avantage fiscal applicable au gazole routier (art. 69)

Le texte réduit le remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) de 2 centimes d'euros par litre (c€/L) sur le gazole utilisé par les véhicules de plus de 7,5 tonnes dans le secteur du transport routier de marchandises. Les recettes dégagées doivent abonder les ressources de l'Agence de financement des infrastructures (Aftif).

Éco-contribution sur le transport aérien (art. 72)

Cet article met en place une éco-contribution sur le transport aérien. Cette hausse de la taxe de solidarité sur les billets d'avion s'applique au 1er janvier. Son montant varie de 1,50 euro par billet, sur un vol intérieur ou intra-européen en classe économique, à 18 euros pour un vol hors UE en classe affaire. Le produit de cette éco-contribution, qui devrait représenter 180 millions d'euros, sera affecté au financement des infrastructures de transport.

Affectation de recettes d'enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre en faveur de l'innovation (art. 84)

Cet article organise le versement à un fonds pour l'innovation du produit de la mise aux enchères, en 2020, de la part française des 50 millions de quotas d'émission de gaz à effet de serre non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché. Ce fonds vise à soutenir l'innovation dans les domaines des technologies à faibles émissions de carbone, des projets de captage et de stockage de CO 2 , des énergies renouvelables et du stockage de l'énergie.

Suppression du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » (art. 89)

Cet article clôt le compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » au 1er janvier 2021, après la dernière échéance en 2020 du remboursement de la dette accumulée jusqu'en 2015 au titre de l'ancienne contribution au service public de l'électricité (CSPE). La suppression de ce compte spécial est à la fois une mesure de sincérisation du budget, d'amélioration de la lisibilité des dépenses en faveur de la transition énergétique et de bonne gestion budgétaire, explique la députée LReM Bénédicte Peyrol, à l'origine de la disposition.

Suppression du compte d'affectation spéciale « Aide à l'acquisition de véhicules propres » (art. 90)

Cet article clôt le compte d'affectation spéciale « Aide à l'acquisition de véhicules propres ». Il supprime ce compte relatif au bonus-malus automobile dans la mesure où le rattachement au budget général de la prime à la conversion empêche ce compte d'être à l'équilibre, a expliqué le rapporteur LReM Joël Giraud. Les aides à l'acquisition de véhicules propres sont donc ainsi regroupées sur un programme budgétaire concentrant l'ensemble des dispositifs de soutien à la mobilité durable, explique le Gouvernement.

Financement du dépistage du chlordécone (art. 97)

Les députés ont voté un crédit de 2 M€ pour financer le dépistage gratuit du chlordécone (34674) dans la population antillaise. Ce crédit s'ajoute au budget de 3 M€ alloué au plan chlordécone III pour l'année 2020.

Allègement de la fiscalité sur les stockages de déchets en fin d'activité (art. 121)

Cet article allège la taxe foncière applicable aux installations de stockage de déchets qui ont cessé de produire des revenus liés à l'enfouissement des déchets, même si elles continuent à produire du biogaz.

Affectation de la taxe sur les éoliennes en mer à l'OFB (art. 122)

La répartition du produit de la taxe sur les éoliennes en mer est révisée. La disposition adoptée affecte 10 % du produit à l'Office français pour la biodiversité (OFB). Le reste est réparti ainsi : 50 % aux communes littorales d'où sont visibles les éoliennes, 35 % aux comités des pêches maritimes et 5 % aux organismes de secours et de sauvetage en mer.

Baisse de l'Ifer sur les nouveaux parcs photovoltaïques (art. 123)

Cet article divise par deux pendant vingt ans le tarif d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer) applicable aux centrales photovoltaïques mises en service à compter du 1er janvier 2021. Le tarif est ramené de 7,57 euros par kilowatt de puissance électrique installée à 3,155 euros.

Baisse de la fiscalité sur les tourbières (art. 125)

La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties est supprimée pour les tourbières.

Limitation des aides aux énergies fossiles à l'export (art. 201)

Cet article vise à interdire l'aide de l'État à l'export pour des projets utilisant des énergies fossiles.

Cigéo : accompagnement des intercommunalités (art. 215)

Cet article instaure des mesures d'accompagnement des intercommunalités concernées par l'implantation du laboratoire souterrain de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) et du Centre industriel de stockage géologique de déchets radioactifs (Cigéo) dans la Meuse et la Haute-Marne.

Avance d'Aéroports de Paris pour assurer les travaux d'insonorisation des logements (art. 231)

Cet article permet le financement, par la taxe sur les nuisances aériennes, d'une avance accordée par Aéroports de Paris (ADP) au bénéfice des riverains de l'Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle afin qu'ils insonorisent leur logement. Cette avance permettra à ADP « de faciliter la création du Terminal 4 », a expliqué le Gouvernement.

Prolongation du Fonds Barnier outre-mer (art. 232)

Les députés ont voté la prorogation, jusqu'à fin 2024, de la possibilité pour le fonds de prévention des risques naturels majeurs d'intervenir pour la démolition et l'indemnisation de l'habitat informel située en zone fortement exposée aux risques en outre-mer.

Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité (art. 252)

Cet article institue une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou comprise dans un cœur de parc national, ou au sein d'un parc naturel marin. Cette dotation est constituée de trois fractions dont l'application dépend du potentiel fiscal des communes de moins de 10 000 habitants auxquelles elle s'applique. Le montant de la deuxième fraction de la dotation est triplé pour les communes dont le territoire terrestre se situe, en tout ou partie, dans un cœur de parc national créé depuis moins de sept ans.