Interdiction des PFAS : la proposition de loi écologiste passe le cap du Sénat

Après l'Assemblée nationale le 4 avril dernier, c'est au tour de la Chambre haute d'adopter la proposition de loi écologiste qui vise à interdire progressivement ces substances dangereuses extrêmement persistantes sans attendre une décision européenne.

C'est à l'unanimité, moins une abstention, que le Sénat a adopté, ce jeudi 30 mai en première lecture, la proposition de loi (1) écologiste visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS).

Ces substances, présentes dans de nombreux produits du quotidien comme les emballages alimentaires, les poêles antiadhésives, les textiles ou encore les cosmétiques, sont à l'origine de graves problèmes de santé tels que des maladies thyroïdiennes, des taux élevés de cholestérol, des lésions au foie ou encore des cancers. Les industriels ont fait appel à ces substances depuis les années 1940 pour leurs propriétés imperméabilisantes, antiadhésives ou antitaches, et leur résistance à la chaleur ou à la lumière.

Déposée le 20 février, la proposition de loi du député Nicolas Thierry avait été adoptée en première lecture le 4 avril dernier par l'Assemblée nationale dans le cadre de la niche parlementaire réservée aux écologistes. C'est au tour de la Chambre haute d'adopter ce texte qui vise à réduire l'exposition aux PFAS de la population française sans attendre la proposition de restriction à l'échelle européenne. Portée par cinq pays et maintenant soutenue également par la France, elle ne pourra toutefois pas aboutir avant 2027.

Interdiction à compter de 2026

La proposition de loi prévoit d'interdire la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de certains produits contenant ces substances (cosmétiques, farts de ski, textiles d'habillement à l'exception de ceux conçus pour la sécurité des personnes) à compter de 2026 ou de 2030 (ensemble des textiles sauf exceptions liées à des utilisations essentielles). En revanche, les ustensiles de cuisine, qui figuraient dans cette liste en ont été sortis lors de l'examen à l'Assemblée nationale à la suite d'une mobilisation du groupe Seb, producteur des poêles Téfal.

Le texte prévoit également d'intégrer les PFAS dans le contrôle de l'eau potable, source majeure d'exposition à ces polluants. À la suite de son examen à l'Assemblée, le texte impose également à la France de se doter d'une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de PFAS par les installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi.

“ C'est une loi qui est un progrès dans la bataille contre les PFAS. ” Générations futures La proposition de loi ajoute par ailleurs les PFAS à la liste des substances assujetties à la redevance pour pollution de l'eau. Ce qui doit permettre de faire contribuer les installations classées soumises à autorisation et émettrices de PFAS dans l'environnement à la dépollution de l'eau contaminée par les collectivités, via les redevances versées aux agences de l'eau.

À la suite de l'examen du texte en commissions, puis en séance, au Sénat, un certain nombre de modifications ont été apportées. C'est le cas de l'exclusion des interdictions des produits contenant une valeur résiduelle de PFAS et des textiles techniques à usage industriel, de l'établissement d'un régime de sanctions et de contrôle, de la mise à disposition du public d'une cartographie des quantités de PFAS émises dans les milieux naturels (en plus des sites émetteurs), de la publication du programme des analyses de PFAS dans les eaux en bouteilles (et plus largement des eaux destinées à la consommation humaine) par les agences régionales de santé (ARS), ou encore d'un plan d'action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine.

Rôle ambigu du Gouvernement

« C'est (…) une loi qui est un progrès dans la bataille contre les PFAS car elle préserve globalement les avancées obtenues à l'Assemblée nationale, bien que nous regrettions l'absence de trajectoire de réduction des émissions atmosphériques ou encore le fait que certains usages ne soient toujours pas couverts par une interdiction rapide », réagit l'association Générations futures après ce vote. « Le Sénat en adoptant cette proposition de loi à l'unanimité a agi en responsabilité », se félicite Yoann Coulmont, chargé de plaidoyer au sein de l'association, qui pointe en revanche l'opposition du Gouvernement.

Ce dernier, par la voie du ministre de la Transition écologique, a en effet joué un rôle pour le moins ambigu. « L'hypocrisie écologique qui consisterait à fermer des usines ici pour continuer à s'alimenter avec des produits qui viendraient du bout du monde n'est bonne ni pour la planète ni pour la création d'activités dans notre pays », a redit Christophe Béchu, qui a fait part de sa bienveillance sur l'initiative mais de ses réserves sur le contenu. Le ministre a notamment critiqué l'approche par usage plutôt que par produits, qui s'éloignerait de l'approche européenne. Pourtant, « l'Agence européenne des produits chimiques a procédé par usage pour les PFAS », pointe Générations futures.

En fait très réticent à légiférer sur la question, le Gouvernement aurait souhaiter privilégier la procédure européenne de restriction via le règlement Reach. Mais face à l'adoption à l'unanimité du texte, M. Béchu n'a pu que se féliciter de l'adoption du texte et saluer la sagesse légendaire de la Chambre haute. C'est maintennat au tour de l'Assemblée nationale d'examiner de nouveau la proposition de loi dans le cadre de la seconde lecture.