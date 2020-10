Énergies renouvelables : 100 projets sélectionnés lors des dernières sessions d'appels d'offres

Près de 100 projets solaires et éoliens, pour une puissance totale de 600 MW, ont été sélectionnés lors des dernières sessions d'appels d'offres, a annoncé la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, mardi 20 octobre.

« Malgré la crise sanitaire, le nombre de projets candidats aux appels d'offres sur l'éolien et le photovoltaïque au sol a largement dépassé les volumes offerts. Les tarifs proposés par les projets lauréats sont en nette baisse par rapport aux sessions précédentes, confirmant la baisse des coûts, le dynamisme et la compétitivité des filières », précise le communiqué de presse. Avec la crise sanitaire, les appels d'offres en cours pendant l'état d'urgence ont été scindés en deux périodes, afin de ne pas pénaliser les projets retardés. Une nouvelle session aura donc lieu en novembre pour les centrales photovoltaïques au sol et éoliennes, rappelle le ministère.

Au total, 45 projets de centrales photovoltaïques au sol et sur ombrières ont été retenus représentant une puissance installée totale de 332 MW. Le tarif moyen des projets est de 57,4 euros/MWh, indique le ministère, soit une baisse de 7,4 % par rapport à la session précédente.

S'ajoutent 31 projets photovoltaïques en autoconsommation, représentant une puissance totale de 9 MW. « La prime moyenne versée est de 13,8 euros/MWh, en baisse de 14 % par rapport à la session précédente ».

Enfin, 23 projets éoliens terrestres sont lauréats, pour une puissance totale installée de 258 MW. « Le tarif moyen de cette session est de 59,7 euros/MWh, en baisse de 4 % par rapport à la session précédente ».