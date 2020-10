Loire : l'ASN lance une campagne de mesures de tritium

En juin 2019, l'association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest (Acro) alertait sur des valeurs anormalement élevées de tritium dans la Loire (310 Bq/l), relevées au niveau de Saumur (Maine-et-Loire), à une vingtaine de kilomètres en aval de la centrale nucléaire de Chinon. Dans la foulée, l'Autorité de sécurité sanitaire (ASN) et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ont mené des investigations pour comprendre l'origine de cette concentration en tritium. « Ces investigations n'ayant pas permis de déterminer l'origine de cette valeur, l'ASN et l'IRSN ont décidé de réaliser une campagne de mesures complémentaires, afin d'étudier la reproductibilité éventuelle de mesures anormalement élevées en tritium dans la Loire à Saumur, dans des conditions les plus proches possibles de celles observées en janvier 2019 (situation de basses eaux en période hivernale) », indique l'ASN dans un communiqué.

En réaction à cette pollution, le réseau Sortir du nucléaire et le collectif Loire Vienne zéro nucléaire, ont déposé plainte, en janvier dernier auprès du procureur du parquet de Paris, contre EDF et contre X.