Hydrogène vert : un premier projet avec Michelin pour l'entreprise morbihannaise Hygo

Engie Solutions, Michelin et Morbihan Énergies ont signé, le 6 mars, des accords pour alimenter en hydrogène vert, produit à partir d'énergies renouvelables, le site industriel Michelin de Vannes (Morbihan) et une station de recharge pour véhicules légers et poids lourds qui sera implantée à proximité.

La mise en service de ce projet est prévue fin 2020. L'investissement s'élève à 4,6 M€. Le projet, lauréat de l'appel à projets Éco-systèmes de mobilité hydrogène, bénéficie d'un soutien financier de l'Ademe de 780 000 €.

Il s'agit du premier projet porté par la société Hygo, fondée par Engie et Morbihan Énergies. Chargée de la mise en œuvre opérationnelle de ce projet qui prévoit production, distribution et commercialisation, cette société vise à développer les usages de l'hydrogène dans le Morbihan.