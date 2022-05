François Demeure dit Latte prend la direction de l'éco-organisme en lice pour l'agrément dans le cadre de la future filière de responsabilité élargie des producteurs REP des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment.

Le 17 mai, Écominéro a annoncé que François Demeure dit Latte a été nommé directeur général. Il prendra ses fonctions en juillet 2022. L'éco-organisme, qui postule à l'agrément pour la prise en charge des déchets inertes dans le cadre de la future filière REP des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB), a aussi officialisé la prise de fonction de Mathieu Hiblot au poste de directeur technique, innovation et relations institutionnelles.

Ingénieur formé à l'École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie (ESTP) et titulaire d'un Executive MBA obtenu à HEC, François Demeure dit Latte a fait l'essentiel de sa carrière à des postes liés à la gestion financière.

Il a débuté sa carrière, en 1999, comme auditeur financier chez Arthur Andersen et a rejoint le groupe Suez en 2004, où il a été contrôleur financier, puis directeur financier du pôle recyclage de Sita France. De 2009 à 2018, il travaille pour Citeo, l'éco-organisme agréé pour les emballages ménagers, d'abord comme directeur financier, puis comme directeur général de la filiale Adelphe. En 2018, il retourne chez Suez pour prendre la direction administrative et financière de l'activité recyclage et flux spécialisés France.