Responsabilité élargie du producteur : publication du premier bilan annuel de la Commission interfilières

La Commission interfilières de responsabilité élargie des producteurs (Cifrep) vient de publier son premier rapport d'activité. Le document, rédigé par son président, Jacques Vernier, dresse un panorama de « l'an I » de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec). Au total, la Cifrep s'est réunie vingt fois de novembre 2020 à décembre 2021. Le rapport met notamment en lumière les propositions de modifications des textes règlementaires qu'elle a adoptées et qui ont été reprises par les pouvoirs publics.

Ce premier bilan dresse un panorama des débats « animés » tenus en séances et des enjeux de chacune des filières qui ont fait l'objet de discussions en commissions. Au rythme des textes règlementaires, la Cifrep a abordé neuf des douze filières REP créées entre 1992 et 2020 et six des onze filières à créer conformément à la loi Agec. Le rapport aborde aussi les textes règlementaires transversaux adoptés pour mettre en œuvre la loi (l'info-tri, les redevances versées à l'Agence de la transition énergétique, ou encore les exportations de déchets).

Se trouvent également dans ce bilan les événements de l'année écoulée : la difficile mise en œuvre de la REP tabac (qui a fait l'objet de deux cahiers des charges) ; la mise en place des REP jouets, articles de sport et article de bricolage et de jardin ; les débats sur le fonds de réparation ; ou encore les agréments limités à un an accordés aux éco-organismes des REP couvrant les engins pyrotechniques et les équipements électriques et électroniques (EEE).