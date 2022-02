REP engins pyrotechniques : Aper Pyro se renomme Pyréo

Aper Pyro, agréée pour la gestion des déchets issus des produits pyrotechniques, s'appelle désormais Pyréo, annonce l'association, ce jeudi 17 février. Ce changement de nom, intervenu le 1er janvier dernier, explique l'éco-organisme, traduit l'élargissement de son périmètre d'intervention. « L'ancien nom, Aper Pyro, étroitement lié à l'univers de la plaisance, était trop restrictif au regard de nos nouvelles attributions et de notre nouvel écosystème (cibles, partenaires, metteurs en marché, réseaux de commercialisation…). »

Initialement, l'éco-organisme gérait la collecte et le traitement des engins de signalisation de détresse (fusées de détresse à main, fumigènes et fusées parachutes) périmés des plaisanciers. D'où le nom Aper Pyro, en référence à l'Association pour la plaisance écoresponsable. Mais depuis janvier, et l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions issues de la loi Antigaspillage et économie circulaire (Agec), l'éco-organisme étend sa prise en charge à la marine professionnelle (pêche, transport de personne), au ferroviaire (torches pyrotechniques SNCF) et à tout autre domaine utilisant des engins de signalisation de détresse.

Pour rappel, en décembre dernier, Pyréo a été agréé pour un an dans le cadre de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative à la gestion des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement (les DDS, pour déchets diffus spécifiques).