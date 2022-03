REP tabac : six communes vont expérimenter des outils de lutte contre les mégots abandonnés

Alcome, l'éco-organisme de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) de tabac, annonce le lancement d'un programme « communes pilotes » pour réduire la présence des mégots dans l'espace public. Ce programme a débuté mercredi 9 mars, avec l'engagement de la Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne), une commune de plus de 10 000 habitants. Cinq autres communes, représentatives du territoire français en termes de taille, de typologie et d'organisation des moyens, vont rejoindre le programme. Il s'agit de Grenoble (Isère), Rouen (Seine-Maritime), Lalinde (Dordogne) et Châlons-en-Champagne (Marne). Le dernier participant sera une commune touristique, en cours de sélection.

Pour rappel, le cahier des charges de la filière REP fixe pour objectif une réduction de 40 % en six ans de la présence de mégots abandonnés.

Identifier les « hot spots » et les actions efficaces

Le programme vise quatre objectifs. Il doit d'abord « permettre la contractualisation entre les communes et Alcome, en améliorant, si nécessaire, le parcours d'inscription sur le site d'Alcome ». Le deuxième objectif concerne l'état des lieux des mégots abandonnés. Il s'agit, en particulier, d'identifier les « hot spots », c'est-à-dire les lieux stratégiques où de nombreux mégots sont abandonnés. Les deux derniers volets sont la mise en place d'« un plan d'action agissant concrètement sur la réduction de mégots (mise à disposition de kits de communication, visuels, cendriers de poche et de rue…) » et la mesure des résultats et de l'efficacité des dispositifs.

Parallèlement, l'éco-organisme a commandé trois études pour « [consolider les] données de la filière » : une étude de méthodologie sur le gisement des mégots présents sur l'espace public ; une deuxième sur le coût de nettoiement des mégots présents sur les voies publiques ; et une dernière sur l'impact global de la fin de vie des mégots sur le plan environnemental et économique.