Éolien : un consortium planche sur des pales 100 % recyclables

La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) fixe, à compter de 2022, des objectifs progressifs de recyclage des éoliennes en fin de vie. Les pales font partie des éléments difficilement recyclables aujourd'hui.

L'Institut de recherche technologique (IRT) Jules Verne lance le projet Zebra visant à développer et concevoir une pale 100% recyclable. Le projet réunit des acteurs industriels et des centres de recherche, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de l'éolien. Les travaux porteront sur les matériaux utilisés (résine thermoplastique, fibre de carbone et de verre…) et les procédés de recyclage.

« LM Wind Power va concevoir le produit et fabriquer deux prototypes de pales utilisant la résine Elium® d'Arkema afin de tester et valider le comportement des composites et la faisabilité industrielle de la production », indique le communiqué de presse. Dans le même temps, les autres partenaires du projet travailleront sur le développement et l'optimisation de chaque étape du processus de fabrication et de recyclage.

Le projet, lancé pour 42 mois, est doté d'un budget global de 18,5 millions d'euros.