Sabrina Soussan, directrice générale de Suez, devient à partir du 1er août également présidente directrice générale du groupe spécialisé dans la gestion de l'eau et des déchets.

Sabrina Soussan, directrice générale de Suez, va également devenir la présidente directrice générale (PDG) du groupe à partir du 1er août 2022. Les actionnaires ont accepté à l'unanimité la proposition de l'actuel président, Thierry Déau, de la nommer à ce poste. « Je suis très honorée de la confiance que me témoignent nos actionnaires, Meridiam, GIP et le Groupe Caisse des Dépôts, a réagi Sabrina Soussan. J'y vois surtout la reconnaissance du travail formidable accompli par les équipes, de leur résilience, de leur engagement au service de nos clients et de la passion qui les anime ».

Avant son arrivée chez Suez, Sabrina Soussan était la directrice générale du groupe international de l'industrie de la sécurité, le suisse Dormakaba. À la suite du rachat de Suez par Veolia, elle a été sollicitée pour diriger la nouvelle entité. Les activités du nouveau Suez ont été recentrées en France, sur les secteurs de l'eau et des déchets (sauf les déchets dangereux). Certaines activités à l'international ont été conservées.