Sun'R se lance dans l'hydroélectricité grâce à sa filiale Sun'Hydro

Sun'R a annoncé, ce 27 avril, l'acquisition de la centrale hydroélectrique de Grépiac (Haute-Garonne), quatre mois après son rapprochement avec le groupe Eiffage. La société lance ainsi son activité de production d'énergie hydroélectrique au travers de sa filiale Sun'Hydro, qui exploite déjà un parc de 14 centrales, pour une capacité totale de production annuelle de 40 GWh dès fin 2023. La stratégie de Sun'R vise à acquérir et moderniser des infrastructures de petites et moyennes tailles, « avec toute la prise en compte des nouveaux enjeux climatiques et de gestion raisonnée de l'eau sur le long terme ».

« Cette acquisition est l'illustration concrète des nouvelles possibilités offertes par le rapprochement entre les groupes Sun'R et Eiffage. Avec Sun'Hydro, nous diversifions l'offre énergétique du groupe Sun'R, déjà pionnier sur le photovoltaïque et l'agrivoltaïsme. Ce mix plus diversifié profitera également à notre filiale Volterres, fournisseur d'électricité indépendant, qui pourra ainsi proposer davantage de sources d'énergies renouvelables, locales et complémentaires à ses clients » déclare Antoine Nogier, Président de Sun'R.