Vice-présidente de la Région Guadeloupe, Sylvie Gustave-dit-Duflo a été élue, le 21 octobre, présidente du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité (OFB).

Sylvie Gustave-dit-Duflo succède à Thierry Burlot à la présidence du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité (OFB).

Vice-présidente de la Région Guadeloupe chargée de la commission environnement, eau et cadre de vie, Sylvie Gustave-dit-Duflo est aussi, notamment, la présidente de l'Agence régionale de la biodiversité des îles de Guadeloupe. Maître de conférences à l'université des Antilles, elle est titulaire d'un doctorat en sciences du cerveau.

« L'OFB est le meilleur bouclier pour préserver la biodiversité, il est une chance de pouvoir fédérer tous les acteurs de la biodiversité : chasseurs, agriculteurs, écologistes, élus, associations, etc. Je souhaite que le dialogue soit le plus ouvert possible, sans tabou, et que les thématiques émergentes ainsi que les grandes problématiques soient débattues par les administrateurs de l'Office. En m'élisant aujourd'hui, vous donnez un signal très fort aux territoires ultramarins, et je vous en remercie. Maintenant, au travail ! », a déclaré Sylvie Gustave-dit-Duflo dans un communiqué.

Pierre Dubreuil, directeur général de l'OFB, et Bérangère Abba, secrétaire d'État à la Biodiversité, ont salué, sur twitter, sa nomination.