L'UE débloque un milliard d'euros en faveur de la protection de l'océan

À l'occasion de la conférence « Notre Océan » aux Palaos, l'Union européenne (UE) a annoncé, le 14 avril, des engagements d'un montant d'un milliard d'euros en faveur de la protection de l'océan.

Les Palaos et les États-Unis sont les organisateurs de cette septième conférence, qui s'est tenue du 13 au 14 avril. Y ont participé plus de 500 représentants de gouvernements, d'organisations intergouvernementales, d'institutions universitaires et de recherche, du secteur privé et d'organisations de la société civile.

L'UE a pris 44 engagements, pour la période 2020 à 2022, couvrant « tous les thèmes de cet événement international : les zones marines protégées, la lutte contre la pollution marine, relever les défis de la crise océanoclimatique, créer des économies bleues durables, promouvoir une pêche artisanale et une aquaculture durables, et garantir un océan sûr, juste et sécurisé », précise la Commission européenne.

Les six conférences précédentes avaient permis de recueillir plus de 1 400 engagements, d'une valeur d'environ 91,4 milliards de dollars, et de protéger plus de 5 millions de kilomètres carrés d'océan.