L'UE devra réduire son cheptel pour tenir son engagement sur les émissions de méthane

En novembre 2021, lors de la COP 26 à Glasgow, plus de 100 pays se sont engagés à réduire d'au moins 30 % leurs émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre, d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2020. L'Union européenne ne pourra tenir cet objectif sans adopter de nouvelles mesures, révèle un rapport publié, ce mardi 14 juin, par l'organisation à but non lucratif CE Delft pour la fondation Changing Markets.

Le rapport montre que l'objectif des - 30 % est difficilement atteignable sans une réduction du cheptel en Europe. Le secteur agricole, principalement l'élevage bovin et la production laitière, représente, en effet, 53 % des émissions de méthane de l'UE. Une réduction des émissions totales d'au moins 34 % pourrait être obtenue en incitant 10 % des consommateurs européens à adopter un régime alimentaire intégrant moins de viande et de produits laitiers, et en accélérant les mesures de lutte contre les émissions provenant du fumier, des déchets alimentaires et de l'énergie.

Si l'on poursuit les politiques actuelles sans changement, les émissions provenant de l'élevage ne devraient baisser que de 3,7 % d'ici à 2030, rapporte l'étude, alors que des réductions allant jusqu'à - 38 % pourraient être obtenues en modifiant les régimes alimentaires. Le recours à des mesures techniques telles que les additifs dans l'alimentation animale ou la gestion du fumier ne pourront, quant à elles, réduire les émissions que de, respectivement, 1 à 12 % et 4 à 7 %. Pour le secteur des déchets, responsable de 27 % des émissions de l'UE, les mesures actuelles devraient permettre de réduire de 33 % les émissions. « L'agriculture est le talon d'Achille de la stratégie européenne en matière de méthane (…), mais les politiques qui pourraient entraîner des réductions significatives en encourageant un passage à des régimes alimentaires plus sains, avec moins de viande et de produits laitiers, sont complètement absentes des plans de l'UE », déplore Nusa Urbancic, de la fondation Changing Markets.

Les auteurs du rapport recommandent par conséquent de réorienter la communication de l'UE en faveur d'une alimentation moins carnée, de réduire la TVA sur les fruits et légumes et d'encourager une alimentation végétarienne dans les cantines publiques. Ils estiment peu probable que la directive sur les émissions industrielles (IED) impacte les émissions liées à l'agriculture d'ici à 2030. La stratégie de réduction du méthane de la Commission européenne ne devrait réduire que de 3,4 % supplémentaires les émissions issues de l'énergie à cet horizon. Quant au plan REPowerEU, il ne s'agit encore que d'une proposition législative qui ne devrait entraîner qu'une réduction des émissions agricoles inférieure à 3 %.