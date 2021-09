L'UICN a renouvelé son équipe dirigeante lors du congrès mondial de la nature qui se tient à Marseille. L'Émiratie Razan Al Mubarak succède au Chinois Zhang Xinsheng à la tête de l'organisation non gouvernementale.

De formation universitaire, avec une spécialisation en relations internationales et études environnementales, Mme Al Mubarak était jusque-là directrice de l'Agence pour l'environnement d'Abou Dabi. Elle est aussi directrice fondatrice du Fonds de conservation des espèces Mohamed bin Zayed et directrice d'Emirates Nature, une ONG affiliée au Fonds mondial pour la nature (WWF). La nouvelle présidente est par ailleurs membre du conseil d'administration de Masdar, une société spécialisée dans les énergies renouvelables et le développement urbain durable dont le mandat est « d'aider à maintenir le leadership des Émirats arabes unis dans le secteur énergétique mondial ».

En même temps que Mme Al Mubarak, les membres de l'UICN ont élu les présidents des commissions, qui rassemblent 18 000 experts bénévoles du monde entier. Ces commissions représentent des disciplines allant de « la conservation des espèces au droit de l'environnement et à la gestion des aires protégées », précise l'ONG dans un communiqué. Dans le même temps ont été élus 28 conseillers régionaux représentant huit régions mondiales. « Les conseillers régionaux servent d'ambassadeurs de l'UICN, dont ils promeuvent les intérêts et la mission, et informent le conseil des intérêts, priorités et besoins des membres de l'UICN dans leurs régions respectives », détaille l'organisation. La présidente de l'UICN France, Maud Lelièvre, a été élue conseillère régionale pour l'Europe occidentale.