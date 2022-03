VHU : Bruxelles lance une enquête pour entente et abus de position dominante

Mercredi 16 mars, la Commission européenne a annoncé avoir procédé à des inspections inopinées dans le secteur automobile. L'exécutif européen explique avoir inspecté les locaux d'entreprises et d'associations du secteur et avoir adressé, en parallèle, des demandes formelles de renseignements à plusieurs entreprises. Bruxelles ne communique pas le nom des entités visées, ni les pays concernés. Ces contrôles ont été effectués avec les autorités de la concurrence des États membres concernés et l'autorité britannique de la concurrence et des marchés.

En cause : des soupçons d'entente et d'abus de position dominante dans le domaine des véhicules hors d'usage (VHU). La Commission craint « une possible collusion en matière de collecte, de traitement et de valorisation des voitures et camionnettes hors d'usage ».

Il s'agit là d'« une étape préliminaire d'une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles suspectées ».