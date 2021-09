Valgo lève 35 millions d'euros auprès de Tikehau Capital

Valgo, spécialiste français de la remédiation de friches et sites industriels, accueille dans son capital Tikehau Capital, un groupe de gestion d'actifs alternatifs. En 2018, ce dernier a lancé, en partenariat avec Total Energies, le fonds T2 Energy Transition. Celui-ci propose des produits financiers fléchés vers le financement de PME-ETI européennes qui contribuent à améliorer l'efficacité énergétique, favoriser le développement des énergies renouvelables et la mobilité bas carbone.

Avec 35 millions d'apports, Tikehau Capital devient le deuxième actionnaire du groupe. « Avec le soutien de son nouvel actionnaire, Valgo compte déployer son nouveau plan stratégique qui devrait lui permettre de tripler son chiffre d'affaires dans les cinq prochaines années et de positionner l'entreprise comme la référence de son marché en France comme à l'international », ambitionne le groupe. Il prévoit ainsi de se développer en Amérique du Nord, d'accélérer la digitalisation de ses opérations et de renforcer ses équipes en s'entourant des meilleurs experts. « Valgo mettra encore plus l'accent sur l'innovation afin de trouver les nouveaux remèdes qui permettront de mieux traiter les menaces sanitaires de demain, à l'image de son action sur les composés fluorés et perfluorés (PFAS) », indique-t-il également.