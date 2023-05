XPO encourage les chargeurs à passer au biocarburant

Lors du salon Drive to Zero, dont la première édition se tenait du 5 au 7 avril au Grand Palais Éphémère, à Paris, le transporteur XPO a été récompensé pour sa solution LESS (Low Emission Sustainable Solution). Celle-ci consiste à proposer aux clients du groupe de participer financièrement à l'acquisition de biocarburant HVO (huile végétale hydrotraitée), qui peut réduire jusqu'à 90 % les émissions de CO 2 par rapport au gazole – le surcoût est estimé entre 10 et 15 %. Ensuite, chaque fin d'année, un certificat attestant des litrages de HVO consommés et des quantités de CO 2 ainsi économisées est remis par l'organisme Dekra au client, qui peut de cette manière authentifier l'amélioration de son empreinte carbone.

« LESS est proposée en option à tous les clients, même quand le réseau existant ne permet pas d'associer l'utilisation du HVO aux activités de distribution les concernant, indique un communiqué. Les clients financent le coût des litres de HVO équivalent au nombre de litres de gazole consommés par une partie ou la totalité de leurs activités de transport. »