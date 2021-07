Environnement dans la Constitution : Jean Castex confirme l'abandon du référendum

Lundi 5 juillet, le Sénat a adopté en deuxième lecture, avec une rédaction différente de celle de l'Assemblée nationale, le projet de loi constitutionnelle visant à inscrire la préservation du climat à l'article 1er de la Constitution. « Ce vote met hélas un terme au processus de révision constitutionnelle », a annoncé Jean Castex, ce mardi 6 juillet, à l'occasion de la séance de questions au Gouvernement à l'Assemblée nationale.

À la suite de la Convention citoyenne pour le climat, Emmanuel Macron souhaitait un référendum pour inscrire la préservation du climat à l'article 1er de la Constitution. Aujourd'hui, le Premier ministre annonce l'abandon de la réforme, puisque l'article 89 de la Constitution impose que le projet de loi constitutionnelle soit adopté par les deux chambres dans des termes identiques pour que la réforme puisse être soumise à référendum.

Assemblée et Sénat ne se mettent pas d'accord

Hier soir, les sénateurs ont adopté, par 210 voix pour et 127 voix contre, la formulation suivante : la France « agit pour la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et contre le dérèglement climatique, dans les conditions prévues par la Charte de l'environnement de 2004 ». Le 22 juin, l'Assemblée proposait d'inscrire à l'article 1er de la Constitution une formulation « de compromis ». La France « garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et agit contre le dérèglement climatique », proposaient les députés.

Initialement, le projet de loi constitutionnelle déposé par l'exécutif reprenait la formulation de la Convention citoyenne : la France « garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique ». En première lecture, les deux chambres avaient déjà adopté des formules différentes. L'Assemblée avait validé sans modification le texte gouvernemental, alors que le Sénat proposait d'inscrire le fait que la France « préserve l'environnement ainsi que la diversité biologique et [agisse] contre le dérèglement climatique, dans les conditions prévues par la Charte de l'environnement de 2004 ».