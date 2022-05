Accélérateur eau : quatorze entrepreneurs constitueront la seconde promotion

Le programme d'accompagnement « Accélérateur eau » réservé aux TPE et PME lance sa seconde promotion. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du contrat stratégique de filière eau, signé en janvier 2019. Elle est portée par la Filière française de l'eau, Bpifrance et le ministère du Travail (DGEFP). « L'Accélérateur eau est un outil pour accompagner ces entreprises dans leur structuration entrepreneuriale, accélérer la transformation de leur modèle économique, les aider à (re)penser leur marketing stratégique pour mieux l'inscrire au sein de la chaîne de valeur, développer de nouveaux produits et services intégrés et innovants, plus efficaces et sobres en eau et en énergie et améliorer l'attractivité de la filière », expliquent Filière française de l'eau et Bpifrance.

Le programme s'articule autour d'un diagnostic d'entrée de la stratégie de l'entreprise pour identifier les axes prioritaires de croissance, cinq séminaires d'une journée ainsi que des ateliers, mais également une mise en réseau. « 92 % des dix-huit entreprises de la première promotion de l'Accélérateur eau, lancée en 2020, déclarent avoir fait évoluer leur stratégie et avoir renforcé leur démarche commerciale durant ce programme d'accompagnement », assurent les deux partenaires.

Cette nouvelle édition accueille quatorze entrepreneurs pendant douze mois.